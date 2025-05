Lula pedirá a Putin para exportar mais à Rússia, em viagem nesta semana, diz Itamaraty

A- A+

Em um encontro bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima sexta-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirá que o Brasil quer exportar mais para o país do Leste Europeu.



Com o aumento das importações de diesel e fertilizantes, principalmente, a balança comercial brasileira teve um déficit com os russos de cerca de US$ 9,5 bilhões em 2024.

Os números também foram negativos no primeiro trimestre de 2025. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que as importações da Rússia superaram as exportações para aquele país em US$ 2 bilhões.

— Queremos reequilibrar nossa balança comercial com a Rússia — resumiu Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty.

Nos três primeiros meses do ano, as exportações brasileiras para a Rússia somaram US$ 339 milhões, com m crescimento superior a 100% em relação ao mesmo período de 2024. Café, carne bovina, carne de aves e tabaco se destacaram.

Já as importações tiveram um pequeno acréscimo de 5%, mas totalizaram US$ 2,3 bilhões. Adubos e fertilizantes corresponderam a 35% das compras da Rússia e óleo diesel ficou com uma fatia de 59%.

Lula participará, em Moscou, das comemorações do Dia da Vitória, data em que os russos comemoram a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial.



Conforme O Globo publicou, na segunda-feira, segundo interlocutores do governo brasileiro, Lula tentará colocar o Brasil como mediador da paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele será um dos 29 líderes mundiais presentes no evento.

Na viagem a Moscou, Lula estará acompanhado do chanceler Mauro Vieira e dos ministros de Minas e Energia (Alexandre Silveira) e de Ciência e Tecnologia (Luciana Santos). Além de Putin, o mandatário brasileiro terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico.

No dia 11, Lula fará uma visita de Estado de dois dias à China, 12 e 13 de maio. Ele será recebido pelo presidente chinês, Xi Jinping. A convite de Xi, Lula fará um discurso na abertura da reunião ministerial entre os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a China.

Brasil e China negociam acordos em diversas áreas, como tecnologia, agricultura e infraestrutura. Eduardo Saboia disse que há 16 acordos já fechados e outros 32 em negociação.

O Palácio do Planalto ainda não divulgou o tamanho da comitiva de Lula. Sabe-se que irão vários ministros, parlamentares e empresários.

