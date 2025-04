Lula pediu a líderes empenho para discutir IR nos próximos 3 meses, diz José Guimarães

A- A+

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), classificou o jantar entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes da Casa na quarta-feira (23) como uma reunião para "aperfeiçoar diálogo", "de conversa, de balanço do governo, da disposição dele [Lula] de conversar permanentemente com a Câmara".

Segundo Guimarães, o presidente pediu aos parlamentares atenção a dois temas: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que foi apresentada ao Congresso na quarta-feira, e o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.



"Foi pedido o empenho para discutir [os temas] nos próximos três meses, com prioridade", disse o deputado.

Sobre o deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA), que recusou o convite para ser ministro das Comunicações, Guimarães afirmou que "está tudo resolvido". "Ele é o líder que vai ajudar o governo", disse.

Nos bastidores, no entanto, governistas consideram que o deputado saiu "desmoralizado" do episódio.

Outro tema citado na reunião foi o pedido de tramitação de urgência do projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. Guimarães afirmou que a proposta "não é uma pauta de governo, mas é uma pauta da Câmara". "E se o requerimento for tratado amanhã, nós vamos discutir isso", disse.

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL, deve insistir na urgência do texto durante o colégio de líderes desta quinta-feira (24).

Assim como já fez com líderes do Senado, Lula se reuniu com líderes da Câmara para estreitar a relação com os parlamentares. O encontro ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com a participação da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Participaram da reunião 16 líderes: Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), Lindbergh Farias (PT-RJ), Arlindo Chinaglia (PT-SP), Pedro Campos (PSB-PE), Antonio Brito (PSD-BA), Taliria Petrone (PSOL-RJ), Luís Tibé (Avante-MG), Damião Feliciano (União-PB), José Guimarães (PT-CE), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Renildo Calheiros (PCdoB-AL), Mário Heringer (PDT-MG), Pedro Lucas (União-MA), Dr. Luizinho (PP-RJ), Gilberto Abramo (Republicanos-MG) e Rodrigo Gambale (Podemos-SP).

