Descanso Lula permanece em repouso no Alvorada, sem agenda neste domingo (26) Presidente foi diagnosticado com Influenza A e pneumonia bacteriana

Diagnosticado com influenza A e pneumonia bacteriana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em repouso no Palácio da Alvorada neste domingo, sem agendas oficiais.

No sábado (25), o petista cancelou a viagem à China após nova avaliação médica que concluiu que o presidente deve aguardar sua recuperação antes de enfrentar um voo de mais de 20 horas e uma extensa agenda de compromissos.

A parada de Lula nos Emirados Árabes, prevista para ocorrer depois das agendas na China, também foi cancelada.

A previsão é que o Palácio do Planalto remarque o embarque de Lula para a China o mais rapidamente possível. A data, no entanto, depende da agenda das autoridades chinesas, especialmente do presidente do país asiático, Xi Jinping.

De acordo com a infectologista Ana Helena Germoglio, médica da Presidência, o cancelamento da viagem foi uma questão de precaução e uma decisão tomada para não expor outras pessoas ao risco de infecção.

No sábado (25), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também é médico, esteve com o presidente à noite e informou que hoje ele continuaria o tratamento apenas com medicação oral.

Com quadro inicial de pneumonia leve, o presidente foi diagnosticado também com Influenza A, o que foi decisivo para a recomendação de adiamento da viagem. De acordo com Germoglio, Lula não apresenta piora do quadro e está respondendo "muito bem ao tratamento".

Lula foi diagnosticado com pneumonia após cumprir uma série de compromissos e viagens pelo Brasil. O presidente viajou para a Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro nos últimos dias, e foi alertado por auxiliares de que o ritmo de compromissos estava muito intenso.

Na sexta-feira, o médico do presidente, Roberto Kalil, esteve no Palácio da Alvorada para examiná-lo. Na ocasião, Kalil recomendou que Lula, de 77 anos, fizesse repouso. O presidente, porém, contrariou recomendação médica e passou por duas longas reuniões, com ministros e o presidente da Câmara, Arthur Lira. No Palácio do Alvorada, o clima era de tranquilidade, com poucas movimentações de acesso no Palácio.

A expectativa era que Lula embarcasse para a China neste domingo. O presidente iria se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, na terça-feira. Parte da comitiva do governo já viajou para o exterior e tem cumprido agenda com representantes de empresas chinesas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro é um dos que já está na Ásia.

Entenda o quadro de saúde de Lula

De acordo com os médicos do presidente, o motivo principal para o cancelamento da viagem é não haver interferência alguma no tratamento ao qual está se submetendo: antibiótico, para pneumonia, e antiviral, para influenza A.

— O presidente está há dois dias em tratamento. Está bem, mas ainda está tomando antibiótico para pneumonia e antiviral para influenza na veia. Não fazia sentido ele pegar um voo de 36 horas sem estar curado. O presidente podia piorar — disse o médico Roberto Kalil, ao colunista do GLOBO Lauro Jardim.

Pneumonia é um nome geral para uma inflamação no pulmão que, na maioria das vezes, é consequência de uma infecção, principalmente por um vírus ou uma bactéria, como é a suspeita no caso de Lula. A doença acomete principalmente crianças de até 5 anos e idosos acima dos 65 anos, como o presidente, grupos que têm sistemas imunológicos menos resistentes.

Uma pneumonia leve, como a de Lula, quando devidamente tratada, não oferece grandes riscos à saúde. Os sintomas podem durar apenas 48 horas, e o quadro se resolver em cerca de três dias. Situações mais graves, contudo, podem levar a um baixo nível de oxigênio no sangue e causar falta de ar, com risco de parada cardíaca e morte.

O cancelamento da viagem à China traz a saúde de Lula de volta à tona, algo recorrente desde que ele recebeu um diagnóstico de câncer na laringe, em 2011, menos de um ano após o fim de seu segundo mandato. O tumor de três centímetros de diâmetro foi tratado com mais de 30 sessões bem-sucedidas de quimioterapia.

No ano passado, após a campanha eleitoral, Lula fez exames que confirmaram a remissão completa do tumor, mas indicaram “alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe”. Leucoplasia são lesões pré-malignas que geralmente aparecem nas pregas vocais ou na laringe. Só evoluem para cânceres, contudo, em 20% dos casos.

A rouquidão do petista já havia chamado atenção durante os debates presidenciais de 2022, causada por fatores que justamente agrediram as cordas vocais do então candidato. Devido à correria da campanha, Lula havia deixado de fazer regularmente as sessões de fonoaudiologia com a frequência indicada: ao invés de todo dia, elas ocorriam apenas uma ou duas vezes na semana.

O presidente, diagnosticado com pré-diabetes há cerca de 10 anos, também sofre de refluxo gástrico crônico, o que inflama e machuca as pregas vocais. Uma das causas do quadro era o uso da semaglutida, comercializada como Ozempic, indicada a pacientes com diabetes tipo 2 — mas amplamente utilizado para perda de peso. O uso da medicação foi suspensa há alguns meses devido aos problemas gástricos.

