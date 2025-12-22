A- A+

BRASIL Lula planeja transformar veto à dosimetria aprovada pelo Congresso em ato político no Planalto Presidente planeja um evento para relembrar a invasão às sedes dos Três Poderes, em 2023, com ministros do governo e presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende fazer do veto a projeto de lei de dosimetria das penas dos condenados na trama golpista um ato político para marcar os dois anos do 8 de janeiro.



Os planos de Lula foram revelados pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O presidente está planejando um evento para relembrar a invasão às sedes dos Três Poderes, em 2023, com ministros do governo e presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal.

— Dia 8 de janeiro o presidente Lula vai fazer um ato para que a gente não deixe passar a lembrança daquele dia triste que foram afrontar a democracia. E não sei que dia que ele vai assinar o veto, mas ele vai assinar o veto daqui até o dia 8 de janeiro — disse o senador entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia.

Lula já afirmou que vai vetar o texto reduz penas de condenados pela trama golpista e beneficiaria inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente também avisou aos ministros para que estivessem em Brasília em 8 de janeiro.





Em café da manhã com jornalistas na última quinta-feira, o presidente defendeu punição para os envolvidos na trama golpista e disse que é preciso esperar o fim da ação penal. O projeto de lei da dosimetria foi aprovado na Câmara e no Senado e agora foi para sanção ou veto de Lula. Lula tem 15 dias para encaminhar sua decisão, a contar desta segunda-feira.

— As pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão de pagar pelos atos cometidos contra o país. (...) Com todo o respeito que eu tenho pelo Congresso Nacional, quando chegar na minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém. Ainda não chegamos no fim do processo (da trama golpista), precisamos saber quem são os financiadores — afirmou Lula na última quinta-feira.

Na última reunião ministerial de 2025, Lula pediu aos ministros que estivessem em Brasília em 8 de janeiro para participarem do evento:

—Cada ministro aqui tem que saber que dia 8 de janeiro a gente vai ter o ato simbólico contra o 8 de janeiro aqui em Brasília. Portanto, os ministros que querem tirar férias, tirem férias, mas estejam no dia 8 aqui. Porque não adianta o presidente convocar e os ministros não vierem — disse Lula —Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento, e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca que um dia este país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu pela forma mais cretina continuar governando este país.

