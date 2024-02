A- A+

DIPLOMACIA Lula planta árvore na embaixada da Palestina antes de jantar com embaixadores e ministros O presidente se encontrou com representantes dos países árabes e islâmicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está neste momento na Embaixada da Palestina em jantar organizado em sua homenagem pelas representações de países árabes e islâmicos. Ele chegou por volta das 18h45, com o dia ainda claro em Brasília.



Antes de começar o jantar, plantou uma oliveira com o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben. "O senhor está plantando esperança para o povo palestino", disse o embaixador a Lula durante o plantio.





O presidente da República e seu grupo político têm relação histórica com a causa palestina. O petista costuma criticar os ataques israelenses à Faixa de Gaza.



Estão com Lula o ex-ministro Celso Amorim, principal conselheiro do presidente em questões internacionais, e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Paulo Pimenta (Secom). Também o vice-presidente Geraldo Alckmin e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Haddad e Alckmin têm ascendência libanesa.

