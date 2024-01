A- A+

BRASÍLIA Lula planta no gramado do Alvorada e diz querer ver mudas brasileiras em volta do prédio Presidente e primeira-dama estiveram no quintal da sede do Poder Executivo na manhã deste sábado (20)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) plantou duas mudas de uma planta nativa da Amazônia, no fim da manhã deste sábado, no gramado do Palácio da Alvorada. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que filmou o marido.

Lula usou uma pá para cavar os buracos no jardim, encaixou as mudas e jogou água nas plantas. O presidente foi orientado por funcionários que trabalham na sede do Poder Executivo, em Brasília.





Turistas que visitavam a região tentaram falar com o casal, que apenas acenou. Após deixar o local, Janja fez postou uma foto do jardim em seu perfil no Instagram. Com a imagem, escreveu: "Sombrinha".





