Presidente Lula posta vídeo chutando bolas e se exercitando em recuperação da cirurgia: "Em breve jogando bola" Presidente publicou um vídeo do seu trabalho de recuperação, chutando bolas com os dois pés e realizando exercícios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra grande evolução física após a cirurgia para colocação de prótese no quadril, realizada no final do mês de setembro. Na manhã desta sexta-feira (3), ele publicou um vídeo do seu trabalho de recuperação, chutando bolas com os dois pés e realizando exercícios.



"Em breve de volta aos campos e chutando com as duas pernas. Bom dia", postou o mandatário, no X (Ex-Twitter).



Em breve de volta aos campos e chutando com as duas pernas. Bom dia. #Fitness



@ricardostuckert pic.twitter.com/p9s1xOjIMS — Lula (@LulaOficial) November 3, 2023

Cirurgia

No dia 29 de setembro,o presidente foi submetido a uma artroplastia do quadril, colocação de prótese, que já estava programada, e o procedimento - realizado pelos médicos Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Polesello - transcorreu sem intercorrências. Após a operação, outra equipe médica realizou uma blefaroplastia, procedimento cirúrgico usado para tratar o excesso de pele das pálpebras.



A expectativa dos médicos era de que em 4 e 6 semanas já houvesse boa cicatrização dos tecidos operados e que Lula já estivesse andando, fato que se confirmou até antes do esperado.

