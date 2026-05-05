Lula precisa confirmar indicação para presidência da CVM antes de sabatina, diz Renan
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado cobra definição do Planalto sobre nome de Otto Lobo
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira que não pretende marcar a sabatina do indicado para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirme que mantém a escolha do advogado Otto Lobo para o cargo.
— Eu pedi para o relator (senador Eduardo Braga) atualizar a indicação. Antes disso não vou marcar sabatina. Só vou colocar no calendário se o presidente disser: “É isso mesmo”. O relator tem que atualizar com o presidente da República. Não vou marcar nada antes disso — afirmou.
Depois da sabatina, o nome precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. A indicação de Lobo foi enviada ao Senado em janeiro e segue sem avanço desde então. Designado relator há duas semanas, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) tem buscado mais informações sobre o indicado e não descarta recomendar a rejeição do nome.
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Advogado com atuação no mercado de capitais, Lobo integrou a diretoria da CVM e chegou a ocupar interinamente a presidência da autarquia até o fim de 2025, após a saída de João Pedro Nascimento. Dentro do órgão, sua passagem foi marcada por decisões consideradas controversas por técnicos e por agentes do mercado, especialmente em casos envolvendo operações societárias e atuação de grandes investidores.
Sem uma confirmação explícita de Lula, a avaliação entre senadores é que a indicação deve continuar em “banho-maria”. Enquanto isso, a CVM segue sob comando interino desde o ano passado, à espera de uma definição do Planalto e de um sinal verde do Senado para dar andamento à sabatina.