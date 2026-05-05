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CVM Lula precisa confirmar indicação para presidência da CVM antes de sabatina, diz Renan Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado cobra definição do Planalto sobre nome de Otto Lobo

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira que não pretende marcar a sabatina do indicado para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirme que mantém a escolha do advogado Otto Lobo para o cargo.

— Eu pedi para o relator (senador Eduardo Braga) atualizar a indicação. Antes disso não vou marcar sabatina. Só vou colocar no calendário se o presidente disser: “É isso mesmo”. O relator tem que atualizar com o presidente da República. Não vou marcar nada antes disso — afirmou.

Depois da sabatina, o nome precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. A indicação de Lobo foi enviada ao Senado em janeiro e segue sem avanço desde então. Designado relator há duas semanas, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) tem buscado mais informações sobre o indicado e não descarta recomendar a rejeição do nome.

Advogado com atuação no mercado de capitais, Lobo integrou a diretoria da CVM e chegou a ocupar interinamente a presidência da autarquia até o fim de 2025, após a saída de João Pedro Nascimento. Dentro do órgão, sua passagem foi marcada por decisões consideradas controversas por técnicos e por agentes do mercado, especialmente em casos envolvendo operações societárias e atuação de grandes investidores.

Sem uma confirmação explícita de Lula, a avaliação entre senadores é que a indicação deve continuar em “banho-maria”. Enquanto isso, a CVM segue sob comando interino desde o ano passado, à espera de uma definição do Planalto e de um sinal verde do Senado para dar andamento à sabatina.

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