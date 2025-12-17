A- A+

ENCONTRO Lula prepara afago às Forças Armadas em almoço com cúpula após prisão de generais na trama golpista Discurso do presidente vem sendo preparado com cuidado e terá tom conciliatório, com objetivo evitar qualquer ruído na caserna

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai almoçar com a comando das Forças Armadas nesta quinta-feira (18) em Brasília para fazer um balanço do ano entre militares.

No discurso que vem sendo preparado pelo Palácio do Planalto e o Ministério da Defesa, Lula deverá exaltar realizações do governo que beneficiam militares e reforçar a importância do Exército, Marinha e Aeronáutica para a soberania do país.

A fala vem sendo preparada com cuidado e terá tom conciliatório, com objetivo evitar qualquer ruído na caserna em meio a prisão dos generais pela trama golpista.

Será a primeira vez que Lula se encontra com a cúpula militar após as prisões dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de estado. Estão presos no Comando Militar do Planalto o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, ambos generais.

Já o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, almirante, está preso na Estação Rádio da Marinha, em Brasília, enquanto o ex-ministro Walter Braga Netto está na 1ª Divisão do Exército, que é subordinada ao Comando Militar do Leste e fica na Vila Militar no Rio de Janeiro.

Como mostrou O Globo, militares que visitaram o general Augusto Heleno dizem que ele está "aéreo" na prisão e intensificaram os pedidos para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, solicitação já feita pelos advogados com base no diagnóstico de Alzheimer. A pressão tem recaído sobre o ministro da Defesa.

Lula será recebido pelos comandantes do Exército, Tomás Paiva, da Marinha, Marcos Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, no Clube do Exército. O almoço de final de ano de Lula com a cúpula militar é um evento tradicional na agenda presidencial do petista.

No ano passado, porém, Lula cancelou a confraternização devido a cirurgia de emergência a qual se submeteu, após o sangramento de um hematoma na cabeça.

Dessa vez, Lula vai destacar o aporte orçamentário que o governo fez aos militares, entre os quais a aprovação pelo Congresso de R$ 30 bilhões em seis anos para investimentos estratégicos na Defesa Nacional, em uma articulação direta de Múcio junto a Câmara e ao Senado.

O valor está fora do arcabouço fiscal, não conta para o limite de gastos públicos, e será liberado de forma fatiada: R$ 5 bilhões por ano, com recursos voltados exclusivamente à modernização das Forças Armadas — Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira.

Entre os projetos beneficiados estão o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro, a renovação da frota de aviões de combate Gripen e a modernização de navios e sistemas de mísseis táticos de cruzeiro.

A criação de uma nova unidade Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em Fortaleza (CE), também deverá ser lembrada por Lula.

