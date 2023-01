Lula prepara agenda de viagens, e Rio deve ser a primeira parada do petista, diz Rui Costa

A- A+

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma série de viagens para lançar programas de governo nas primeiras semanas de fevereiro. A primeira parada, segundo Costa, será o Rio de Janeiro, para anunciar um programa nacional de redução de filas de cirurgia, além de participar da inauguração de uma unidade de saúde.

A redução das filas no Sistema Único de Saúde (SUS) é tratada como uma das prioridades da atual gestão. Trata-se de um problema histórico do sistema de saúde do país, agravado com a paralisação dos serviços durante a pandemia de Covid-19.

Depois, Lula deverá ir à Bahia para a anunciar a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida e ao Pará, onde está prevista uma agenda de inauguração de uma política pública para ampliar o saneamento básico. As datas, entretanto, não foram anunciadas.

"Teremos uma agenda casada de inaugurações com lançamento de programas nas áreas prioritárias", resumiu Rui Costa.

Retomar o Minha Casa, Minha Vida também consta na lista de prioridades dos primeiros 100 dias do governo. O programa deve focar em inaugurar obras concluídas – que por motivos de cadastro ou finalização de obras viárias não foram liberadas — e finalizar as inacabadas. A meta da equipe da Casa Civil é, até dezembro, inaugurar 90 mil casas.

