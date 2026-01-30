A- A+

TRÊS PODERES Lula prepara encontro com Alcolumbre, Motta e líderes para ajustar relação com o Congresso Conversa deverá ter um tom de confraternização e será na Granja do Torto, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai realizar um encontro informal com os lideres da base aliada do governo na próxima quarta-feira (4). Serão convidados os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PR), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A reunião será realizada logo na primeira semana dos trabalhos legislativos, num gesto de Lula para iniciar o ano mais próximo das lideranças do Congresso. A conversa deverá ter um tom de confraternização e será na Granja do Torto, em Brasília.

O governo quer fazer andar na agenda do Congresso temas como o fim da escala 6x1 e a regulação do trabalho em aplicativos e tem o compromisso público de Motta de que vai pautar os dois temas ainda no primeiro semestre deste ano.

As duas pautas, no entanto, enfrentam resistência contundente por parte da iniciativa privada e da oposição. Mais uma vez, o governo necessitará dos votos do Centrão, que ainda não estão garantidos.

Há no horizonte ainda a votação dos vetos que foram feitos por Lula ao projeto da dosimetria, que reduz penas de condenados pelo 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Embora não haja a confirmação da presença de Motta, aliados de Lula dizem que a relação com o presidente da Câmara está numa fase boa e que há a expectativa de que ele compareça ao encontro. No Senado, Lula conta com Alcolumbre para aprovar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O governo adiou o envio da mensagem, ato que formaliza o nome, diante das resistências de Alcolumbre, que preferia o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na vaga.

Lula quer evitar dor de cabeça com parlamentares em ano eleitoral, quando tradicionalmente os trabalhos legislativos se concentram no primeiro semestre, antes do início do período eleitoral. Ou seja, há menos tempo para que o governo discuta projetos considerados prioritários e até mesmo pautas que ajudarão na campanha de reeleição do petista.

