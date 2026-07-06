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ELEIÇÕES 2026 Lula prepara lançamento oficial de campanha à reeleição para 2/8 após maratona de inaugurações Presidente decidiu realizar em São Paulo ato que marca a nova fase

Depois de concluir a fase de inaugurações de obras do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se concentrar a partir desta semana em um período de preparação para o lançamento de sua candidatura à reeleição, previsto para acontecer na convenção do PT no dia 2 de agosto.

Até lá, a previsão de aliados é que o petista se dedique, à noite e nos fins de semana, a atividades em locais fechados como encontros setoriais. A convenção que estava prevista inicialmente para acontecer em Brasília no dia 1º foi mudada para São Paulo no dia 2 a pedido de Lula. Só depois disso, é que o petista começará oficialmente a campanha de rua.

O presidente avaliou que era importante realizar o ato no estado que é o berço político do PT e será decisivo para o resultado da eleição. O entorno do presidente entende que há necessidade de, pelo menos, repetir o desempenho de 2022 entre os paulistas. No segundo turno daquela disputa, Lula teve 44,76% dos votos válidos no estado contra 55,24% de Jair Bolsonaro.

Na sexta-feira, o presidente concluiu a fase de inaugurações do governo com uma cerimônia no Palácio do Planalto para acompanhar entregas simultâneas nas áreas de educação, saúde e habitação em diferentes estados do país.

A legislação eleitoral proíbe, nos três meses que antecedem o primeiro turno, a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas e restringe a realização de atos que possam ser interpretados como promoção institucional de agentes públicos em disputa eleitoral

A cerimônia de sexta-feira contou com interações por vídeo com representantes do governo em 12 cidades de sete estados: Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Piauí, Alagoas e Pernambuco.

Ao longo da semana passada, Lula teve uma sequência de compromissos que incluiu o lançamento do programa Desenrola para adimplentes, os anúncios do Plano Safra 2026/27 para a agricultura empresarial e familiar e viagens à Bahia, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará para inauguração de obras e entrega de equipamentos públicos.

A passagem pelo Nordeste, porém, também foi marcada por um contratempo. Na quinta-feira, em Luís Gomes (RN), Lula inaugurou o Túnel Major Sales, no ramal do Apodi da transposição do Rio São Francisco, antes de a água chegar ao local da cerimônia. O presidente afirmou que esperava acompanhar a entrada da água no túnel e atribuiu o episódio a um "erro de cálculo". O Palácio do Planalto informou posteriormente que não houve falha na estrutura e que a água ainda percorria o sistema de canais da transposição no momento da inauguração.

A equipe de campanha de Lula também será reforçada com pessoas que deixarão o governo a partir desta semana. Um deles é o fotógrafo Ricardo Stuckert, um dos auxiliares mais próximos do presidente. Stuckert deixará o cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência e ficará responsável pela coordenação das redes sociais de Lula, incluindo Instagram e TikTok, em parceria com Nicole Briones, responsável pela estratégia digital do PT.

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