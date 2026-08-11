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Eleições 2026 Lula prepara maratona de gravação com candidatos ao governo e senado em Brasília Vídeos que irão compor a propaganda eleitoral gratuita desses candidatos deve ser produzidos no QG de comunicação da campanha petista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai gravar vídeos de apoio a candidatos a governos estados e ao senado de aliados na próxima quinta e sexta-feira em Brasília.

Em estúdio preparado para as peças, Lula fará uma maratona de gravação priorizando aliados que disputam cargos majoritários.

Os vídeos que irão compor a propaganda eleitoral gratuita desses candidatos deve ser produzidos no QG de comunicação da campanha petista, no Lago Sul, em Brasília.

Candidatos a governos estaduais e senadores estão sendo chamados para estarem em Brasília pela cúpula petista. O endosso de Lula a candidaturas majoritárias tem peso especial no Nordeste, onde historicamente tem maior votação.

As falas de Lula para cada candidato estão sendo compostas pelo núcleo de comunicação da campanha e irão mirar peculiaridades regionais.

Com renovação de dois terços do Senado, Lula terá dedicação especial com candidatos a Casa nesta eleição para buscar a ampliação da bancada governista para um eventual quarto mandato.

No governo, há preocupação de que a extrema-direita avança com maioria na Casa e dificulte a governabilidade de Lula na hipótese de reeleição.

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