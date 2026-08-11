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Eleições 2026

Lula prepara maratona de gravação com candidatos ao governo e senado em Brasília

Vídeos que irão compor a propaganda eleitoral gratuita desses candidatos deve ser produzidos no QG de comunicação da campanha petista

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Em estúdio preparado para as peças, Lula fará uma maratona de gravação priorizando aliados que disputam cargos majoritários.Em estúdio preparado para as peças, Lula fará uma maratona de gravação priorizando aliados que disputam cargos majoritários. - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai gravar vídeos de apoio a candidatos a governos estados e ao senado de aliados na próxima quinta e sexta-feira em Brasília.

Em estúdio preparado para as peças, Lula fará uma maratona de gravação priorizando aliados que disputam cargos majoritários.

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Os vídeos que irão compor a propaganda eleitoral gratuita desses candidatos deve ser produzidos no QG de comunicação da campanha petista, no Lago Sul, em Brasília.

Candidatos a governos estaduais e senadores estão sendo chamados para estarem em Brasília pela cúpula petista. O endosso de Lula a candidaturas majoritárias tem peso especial no Nordeste, onde historicamente tem maior votação.

As falas de Lula para cada candidato estão sendo compostas pelo núcleo de comunicação da campanha e irão mirar peculiaridades regionais.

Com renovação de dois terços do Senado, Lula terá dedicação especial com candidatos a Casa nesta eleição para buscar a ampliação da bancada governista para um eventual quarto mandato.

No governo, há preocupação de que a extrema-direita avança com maioria na Casa e dificulte a governabilidade de Lula na hipótese de reeleição.

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