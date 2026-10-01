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eleições 2026 Lula pretende usar entrevista a podcast para rebater ao vivo adversários no debate da Globo Equipe do presidente ficará assistindo ao confronto na TV Globo para identificar ataques e responder na hora

A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende usar a entrevista do petista ao Flow podcast na noite desta quinta-feira para rebater ataques de adversários ao mandatário durante o debate da TV Globo, que será exibido a partir das 21h30.

A ausência de Lula no debate desta noite, diante de um cenário tão acirrado com seu principal opositor, Flavio Bolsonaro (PL), é considerado por petistas o movimento mais arriscado de Lula na corrida pelo quarto mandato.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) vão participar do programa.

Auxiliares do presidente afirmam que a entrevista não vai se pautar pelas respostas, mas pontuam que a equipe ficará assistindo ao confronto na TV Globo para identificar ataques e responder na hora.

Lula já vem sendo preparado para responder sobre temas que podem gerar ofensiva contrária de adversário, como o caso de Nossa Senhora Aparecida, impulsionado nas redes sociais após um debate sobre um projeto de lei arquivado há quase 20 anos que tinha o objetivo de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Também está no cálculo petista que devem atacá-lo pelas investigações envolvendo o filho mais velho, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, e seu ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, além das suspeitas que pesam contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com aliados, Lula resistiu a participar do debate pelo receio em se tornar alvo principal dos demais adversários e pela avaliação de que poderia ocorrer uma “tabelinha” entre eles para pressioná-lo.

Além disso, havia avaliação de que qualquer deslize poderia ter impacto nas urnas. A campanha, no entanto, não tinha consenso sobre a ausência do presidente no debate.

Levantamento da Quaest divulgado na segunda-feira mostrou Lula com 39% das intenções de voto, seguido de Flávio com 34%. No segundo turno, aparecem empatados numericamente com 42%.

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