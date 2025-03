A- A+

governo Lula promete a líderes do centrão mais encontros, proximidade e pede empenho para isenção do IR Além de ministros, presidente levou nove parlamentares para viagem ao Japão e ao Vietnã

Durante a viagem ao Japão e Vietnã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (PB-Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e aos líderes de partidos de centro que fará mais encontros com eles e investirá em uma relação mais próxima com o Legislativo ao longo deste e do próximo ano.

Lula ainda pediu empenho dos deputados e senadores para a aprovação do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, mesmo que exista mudanças nas propostas.

Lula destacou, no entanto, que não pode haver retrocessos nos benefícios que já existem.

O presidente ainda disse aos deputados e senadores que a medida irá beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros.

O presidente sinalizou aos parlamentares que inaugurou durante a viagem um modelo mais próximo de relação. Ministros que acompanharam Lula afirmam que o presidente passou a mensagem de que quer entrar em um novo momento de coalizão no segundo biênio do seu mandato.

Integrantes da comitiva afirmam que Lula afirmou querer ter os presidentes das duas Casas mais próximo da sua convivência em viagens pelo país e jantares em Brasília.

Auxiliares de Lula avaliam que, para a relação entre Planalto e Congresso, foi importante para os parlamentares observarem os esforços do governo para abrir mercados na Ásia.

Lula chamou nove parlamentares para a viagem que fez ao Japão e Vietnã, entre eles os presidentes das Casas.

A viagem em companhia de parlamentares ocorre no momento em que o presidente vê sua popularidade cair nas pesquisas e precisa da aprovação de projetos que validem políticos com apelo social.

Desde o início do governo, líderes de centro vem reclamando da falta de diálogo com Planalto.

Diferente de seus primeiros mandatos na presidência, quando Lula chamava as lideranças do Congresso para encontros pessoalmente, o presidente vinha optando por um terceiro governo mais fechado, delegando as conversas para as lideranças de governo ou para o ministros Fernando Haddad, da Fazendo, e Rui Costa, da Casa Civil.

Ministros e líderes negaram que Lula tenha falado sobre mudanças ministeriais ou sobre o projeto de lei que prevê anistia aos presos que participaram da tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Porém, o presidente teve conversas privadas com Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e o conteúdo de diálogos que não teria sido repassado aos parlamentares.

De acordo com relatos, as principais conversas ocorreram durante os trajetos aéreos da viagem, já que almoços e jantarem cumpriram protocolo de agenda oficial, tanto no Japão quanto no Vietnã.

Motta e Alcolumbre foram chamados para a área reservada de Lula no avião presidencial. Esse espaço também foi ocupado por integrantes do primeiro escalão por ordem de procedência do ministério, entre eles Mauro Vieira (Relações Institucionais), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Carlos Fávaro (Agricultura), além de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, convidados como ex-chefes de poderes.

Também estiveram na viagem com Lula os deputados Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Pedro Lucas (União-MA), Luizinho (PP-RJ), Odair Cunha (PT-MG), e Renildo Calheiros (PCdoB-AL).

