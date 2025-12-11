Qui, 11 de Dezembro

quinta11/12/2025
Congresso Nacional

Lula promete criar Ministério da Segurança Pública se PEC for aprovada no Congresso

Texto pode deve apreciado pelos parlamentares antes do recesso parlamentar de dezembro

Presidente LulaPresidente Lula - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira, que vai recriar o Ministério da Segurança Pública caso a PEC enviada pelo governo federal sobre o tema seja aprovada pelo Congresso.

— Queremos redefinir o papel da Guarda Nacional. Se aprovada a PEC, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública neste país — disse Lula.

Hoje, assuntos de segurança no governo Lula ficam a cargo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado por Ricardo Lewandowski. Foi a equipe do ministro, inclusive, que formulou a PEC.

Em entrevista exibida pela rede de televisão Alterosa, em Minas Gerais, o presidente voltou a dizer que a PEC é importante para dar ao governo federal a possibilidade de atuar com mais ênfase na segurança pública, hoje uma competência dos governos estaduais.

— Hoje, o poder da segurança pública no Estado é do governador porque ele tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. O que queremos aprovar na PEC é como o governo federal pode entrar, qual é o papel da Polícia Federal. Se a gente vai poder interferir, porque veja: no Rio de Janeiro, havia cinco anos que a polícia procurava o assassino de Marielle (Franco, vereadora do Rio assassinada em 2018) e não encontrou. Quem encontrou foi a Polícia Federal — afirmou Lula.

