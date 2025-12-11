Lula promete criar Ministério da Segurança Pública se PEC for aprovada no Congresso
Texto pode deve apreciado pelos parlamentares antes do recesso parlamentar de dezembro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira, que vai recriar o Ministério da Segurança Pública caso a PEC enviada pelo governo federal sobre o tema seja aprovada pelo Congresso.
— Queremos redefinir o papel da Guarda Nacional. Se aprovada a PEC, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública neste país — disse Lula.
Hoje, assuntos de segurança no governo Lula ficam a cargo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado por Ricardo Lewandowski. Foi a equipe do ministro, inclusive, que formulou a PEC.
Em entrevista exibida pela rede de televisão Alterosa, em Minas Gerais, o presidente voltou a dizer que a PEC é importante para dar ao governo federal a possibilidade de atuar com mais ênfase na segurança pública, hoje uma competência dos governos estaduais.
— Hoje, o poder da segurança pública no Estado é do governador porque ele tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. O que queremos aprovar na PEC é como o governo federal pode entrar, qual é o papel da Polícia Federal. Se a gente vai poder interferir, porque veja: no Rio de Janeiro, havia cinco anos que a polícia procurava o assassino de Marielle (Franco, vereadora do Rio assassinada em 2018) e não encontrou. Quem encontrou foi a Polícia Federal — afirmou Lula.