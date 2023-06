A- A+

Paris Lula promete 'desmatamento zero na Amazônia' até 2030 em discurso no festival "Power our planet" Presidente brasileiro foi um dos convidados de evento paralelo à Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global, nos jardins da Torre Eiffel, em Paris

Em discurso durante o concerto "Power our planet", em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu atingir 'desmatamento zero na Amazônia' até 2030. Lula convidou a multidão reunida nos jardins da Torre Eiffel a visitar o Brasil durante a COP30, a Conferência do Clima da ONU, em 2025, que será realizada em Belém.

— Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore para plantar soja, milho ou criar gado. Amazônia é um território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade e, por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé — disse o presidente.

Lula foi convidado a participar do evento pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin. Os músicos Billie Eilish e Lenny Kravitz estão entre as atrações do Show, que contou com a participação de outros líderes mundiais e também de ativistas que defendem a causa ambiental.

Veja também

Maceió Prefeito bolsonarista paga cachê de quase R$ 1 milhão para Gusttavo Lima cantar em São João