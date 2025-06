A- A+

presidente do brasil Lula promove cúpula com líderes caribenhos em Brasília Encontro ocorre na próxima sexta com foco na integração regional

Em uma tentativa de reforçar as relações com os países caribenhos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá em Brasília, na próxima sexta-feira, com líderes da região. Na pauta, estão desde uma declaração conjunta sobre mudanças climáticas e segurança alimentar até a discussão de uma política de céus abertos e a integração física, com estradas e portos, que permitam o acesso e o aumento do turismo e dos negócios.

— O presidente Lula teve a ideia de retomar a relações com o Caribe. Ele já foi a quatro eventos da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) ao longo de dois anos e meio. O lema poderia ser aproximar para unir. Será uma cúpula para discutir resultados concretos e problemas reais — explicou Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe.

Segundo ela, entre os problemas de conectividade entre o Brasil e os países da região, um deles é a dificuldade no comércio. Hoje, as nações caribenhas compram alimentos brasileiros nos Estados Unidos. Para chegar ao Caribe, é preciso passar por Miami.

Entre as ações a serem debatidas, estão investimentos em um porto de águas profundas e em estradas ligando Roraima à Guiana e ao Suriname. A implantação de uma política de céus abertos, com a liberação de voos para o Caribe também está em discussão.

— A representatividade internacional do Brasil no mundo depende de uma sólida base regional — afirmou Padovan.

Uma declaração conjunta, com a defesa de compromissos para mitigar os efeitos do aquecimento global, deve ser assinada durante a Cúpula Brasil-Caribe. A ideia é reforçar o apelo por mais financiamento tanto pelos países como por organismos multilaterais de crédito, que estarão presentes no evento.

Segurança alimentar é outro tema previsto. Hoje, os países caribenhos importam 60% da comida que consomem, enquanto o Brasil fornece alimentos para cerca de 1,6 bilhão de pessoas no mundo.

Outros temas a serem tratados são gestão de risco de desastres e a situação no Haiti, considerada dramática pela diplomata. Há graves problemas de segurança, políticos e de desenvolvimento.

A reunião acontecerá, a partir de 9h, no Palácio do Itamaraty.

Veja também