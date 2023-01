A- A+

Medidas Lula promove outra leva de dispensas de militares ligados à Vice-Presidência e ao GSI Governo Federal vem fazendo uma série de demissões depois dos atos golpistas do último dia 8

Após os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem promovido uma série de dispensas de militares lotados no governo. Hoje, foram dispensados militares ligados à Vice-Presidência e ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Além disso, quatro militares foram nomeados para os cargos de assistente, assessor militar e especialista do GSI. As portarias foram publicadas na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (25). Ao todo, 11 militares foram dispensados, sendo 9 vinculados à Vice-Presidência e dois ligados ao GSI.

A demissão mais recente ocorreu na última segunda-feira (23), quando o governo dispensou sei militares ligados ao gabinete da Presidência da República, à Vice-Presidência e ao GSI. No último sábado (20), Lula demitiu o ex-comandante do Exército, Júlio Cesar de Arruda. O novo comandante é Tomás Miguel Paiva.



