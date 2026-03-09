Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRESIDENTE LULA

Lula propõe aumentar acordos de defesa em encontro com presidente da África do Sul

Líderes assinaram acordos para cooperação na área do turismo

Reportar Erro
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao lado de Lula durante visita oficial ao Brasil, em 9 de março de 2026 O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao lado de Lula durante visita oficial ao Brasil, em 9 de março de 2026  - Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, durante visita do líder sul-africano Cyril Ramaphosa ao Brasil, que Brasil e África do Sul deveriam cooperar na área da defesa e que países que não investem em armamentos estão sujeitos a serem invadidos.

A declaração foi dada no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado do presidente sul-africano, que realiza visita oficial ao Brasil. Os dois líderes assinaram um acordo de cooperação na área do turismo e ressaltaram o potencial de elevar o fluxo comercial entre as duas nações, que há cerca de 20 anos gira em torno dos US$ 2,3 bilhões.

Lula voltou a dizer que a América do Sul é uma região de paz, mas afirmou ser importante o investimento em defesa.

— Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Essa é uma coisa de que o Brasil tem necessidade, similar à necessidade da África do Sul, e que vamos juntar o nosso potencial e ver o que a gente pode construir juntos. Não precisamos comprar as armas do exterior; podemos produzir. Precisamos nos convencer de que ninguém vai ajudar a gente a não ser nós mesmos — afirmou Lula.

O presidente brasileiro ressaltou que “a defesa armada é uma coisa extremamente importante” para os dois países. A África do Sul já opera aviões de defesa da Embraer e, segundo Lula, o país tem potencial para ser um mercado para a indústria de defesa brasileira.

 

Leia também

• Pesquisa Realtime/Bigdata mostra Flávio Bolsonaro com 38% e Lula com 34% dos votos em São Paulo

• Lula recebe presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira (9)

• Posse de Kast no Chile deve reunir Lula e Flávio Bolsonaro em meio à corrida presidencial

Apesar da fala de Lula, o Brasil é um dos países com o menor investimento do PIB em defesa: em torno de 1%, menos do que países vizinhos como a Colômbia (3,4%). A média global é de 2,4% e está em alta nos últimos anos em meio a grandes investimentos de potências como os Estados Unidos e a China.

Em seu discurso, Lula também falou de potenciais avanços na cooperação com a África do Sul em agricultura, energia, turismo e meio ambiente.

Ao citar o conflito no Oriente Médio, Lula diz esperar uma subida nos preços do petróleo, o que deve afetar também a área de alimentos. O presidente brasileiro defendeu um fortalecimento do comércio entre países emergentes.

— Não existe explicação política para que a gente não tenha um comércio bilateral acima de US$ 10 bilhões. Você (Ramaphosa) é um dos poucos presidentes que eu posso tratar de companheiro. A sua visita vai permitir que a gente repense a nossa atuação com a África do Sul. Temos muito que aprender e a ensinar — disse Lula em seu discurso.

Lula também defendeu que “a gente deixe de olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos, e olhe para quem está perto de nós, para quem se parece conosco, para quem tem os mesmos problemas”.

Em seu discurso, Ramaphosa afirmou que o fluxo comercial de seu país com o Brasil está muito aquém do desejado e que a delegação sul-africana, composta também por 20 empresários locais, tem o objetivo de aumentar os investimentos e a cooperação em pesquisas entre os países.

Sem mencionar Donald Trump e os Estados Unidos diretamente, o presidente sul-africano disse que as “tarifas injustas” praticadas pelo país podem incentivar novas rotas comerciais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter