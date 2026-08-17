Seg, 17 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Provocação

Lula provoca Trump ao exaltar descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

Presidente afirmou que se guerra com Irã seguir, Brasil poderá oferecer petróleo ao resto do mundo

Reportar Erro
A fala ocorreu após Lula afirmar que essa descoberta inicial é um "passaporte para garantir o futuro" do país.A fala ocorreu após Lula afirmar que essa descoberta inicial é um "passaporte para garantir o futuro" do país. - Foto: YouTube Não Inviabilize/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao exaltar a descoberta de petróleo pela Petrobras na Foz do Amazonas.

Em fala à imprensa nesta segunda-feira, após ter visitado um navio-sonda da estatal que trabalha na exploração de petróleo na Margem Equatorial, Lula disse que se o presidente americano seguir a guerra com o Irã e ordenando o fechamento do Estreito de Ormuz, o Brasil poderá oferecer o petróleo ao resto do mundo.

A fala ocorreu após Lula afirmar que essa descoberta inicial é um “passaporte para garantir o futuro” do país.

Leia também

• Lula sobre Margem Equatorial: O que está em jogo são interesses do Brasil e da Petrobras

• Caiado: Lula quer desviar atenção para tarifaço para não falar de endividamento

• Lula afirma que máquina fechará poço de petróleo em caso de incidente na Margem Equatorial

—Se o presidente Trump quiser ficar fazendo guerra com o Irã e fechar o Estreito de Ormuz, nós vamos aqui, para o mundo inteiro, a margem equatorial a 175 km da terra— disse o presidente.

O Estreito de Ormuz, que liga o Golfo ao Oceano Índico, está bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

O material foi encontrado no poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, anunciou a Petrobras na sexta-feira.

A perfuração, no entanto, ainda está em andamento. Agora, a empresa precisa avaliar quanto de petróleo existe no local e se a exploração poderá ser feita em escala comercial.

A descoberta é considerada importante porque a Margem Equatorial é uma das principais apostas da Petrobras para encontrar novas reservas.

A área se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e ganhou atenção depois de descobertas de petróleo na Guiana e no Suriname, países vizinhos.

Em outro momento em sua fala, Lula disse que “graças a Deus” o petróleo foi encontrado, mas afirmou que não sabe “o quanto vai chegar no final”.

—Mas o teste é promissor. Sujei a mão no Pré-Sal e sujei a mão nesse (...) temos a chance de ter um petróleo muito chique e de grande qualidade para abençoar o futuro do filho de vocês e desse país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter