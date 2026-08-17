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Provocação Lula provoca Trump ao exaltar descoberta de petróleo na Foz do Amazonas Presidente afirmou que se guerra com Irã seguir, Brasil poderá oferecer petróleo ao resto do mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao exaltar a descoberta de petróleo pela Petrobras na Foz do Amazonas.

Em fala à imprensa nesta segunda-feira, após ter visitado um navio-sonda da estatal que trabalha na exploração de petróleo na Margem Equatorial, Lula disse que se o presidente americano seguir a guerra com o Irã e ordenando o fechamento do Estreito de Ormuz, o Brasil poderá oferecer o petróleo ao resto do mundo.

A fala ocorreu após Lula afirmar que essa descoberta inicial é um “passaporte para garantir o futuro” do país.

—Se o presidente Trump quiser ficar fazendo guerra com o Irã e fechar o Estreito de Ormuz, nós vamos aqui, para o mundo inteiro, a margem equatorial a 175 km da terra— disse o presidente.

O Estreito de Ormuz, que liga o Golfo ao Oceano Índico, está bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

O material foi encontrado no poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, anunciou a Petrobras na sexta-feira.

A perfuração, no entanto, ainda está em andamento. Agora, a empresa precisa avaliar quanto de petróleo existe no local e se a exploração poderá ser feita em escala comercial.

A descoberta é considerada importante porque a Margem Equatorial é uma das principais apostas da Petrobras para encontrar novas reservas.

A área se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e ganhou atenção depois de descobertas de petróleo na Guiana e no Suriname, países vizinhos.

Em outro momento em sua fala, Lula disse que “graças a Deus” o petróleo foi encontrado, mas afirmou que não sabe “o quanto vai chegar no final”.

—Mas o teste é promissor. Sujei a mão no Pré-Sal e sujei a mão nesse (...) temos a chance de ter um petróleo muito chique e de grande qualidade para abençoar o futuro do filho de vocês e desse país.

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