Lula: "PT é como o Flamengo, quem não é petista é contra"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (25) que o PT é o partido mais organizado e forte do país e comparou a legenda ao Flamengo. Lula afirmou que, assim como o partido, "quem não é Flamengo, é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem".

—As pessoas não podem tratar o PT como se fosse um partido insignificante. É o partido mais organizado e mais forte desse país. E por ser o mais organizado e mais forte, também é o mais alvo de críticas de todo mundo. Quem não é petista, é contra o petista. É que nem o Flamengo. Quem não é Flamengo, é contra o Flamengo. Quem não é Flamengo, é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem — afirmou durante sua live semanal.

Na ocasião, Lula falava sobre a aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados. O presidente falou que a nova política tributária parecia algo impossível, mas que na política "se torna possível". Ele defendeu, então, a atuação dos paramentares petistas — hoje líderes do governo no Senado e na Câmara — e de ministros do governo na construção do texto.

— A política a gente considera a política a arte do impossível. Na política, tudo que parecia impossível, pode se tornar possível. A política tributária parecia uma coisa impossível. E o Haddad foi costurando, o companheiro Guimarães, Jaques Wagner, Padilha, foram conversando ali, aqui. Daqui a pouco você tem um formato de uma política tributária aprovada que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir.



Na live, Lula brincou sobre o desempenho dos seus times de futebol, Corinthians e Vasco, e afirmou que as duas equipes precisavam ser levadas em um "benzedor".

— Eu sou vascaíno, a Janja é flamenguista, a gente quebra o pau. Ela grita, fica nervosa. E o meu Vasco está muito ruim. O Vasco e o Corinthians precisa levar ele em um benzedor.

