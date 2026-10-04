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ELEIÇÕES 2026

Lula (PT) vota em São Bernardo do Campo, em São Paulo

O voto foi registrado às 9h13, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção

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Presidente Lula vota em São Bernardo do CampoPresidente Lula vota em São Bernardo do Campo - Foto: Nelson Almeida/AFP

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou neste domingo (4) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O voto foi registrado às 9h13, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção. 

Lula foi ao local acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), além das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

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