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ELEIÇÕES 2026 Lula (PT) vota em São Bernardo do Campo, em São Paulo O voto foi registrado às 9h13, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou neste domingo (4) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O voto foi registrado às 9h13, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção.

Lula foi ao local acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), além das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

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