ELEIÇÕES 2026
Lula (PT) vota em São Bernardo do Campo, em São Paulo
O voto foi registrado por volta das 10h01, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou neste domingo (25) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
O voto foi registrado por volta das 10h01, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção.
Lula foi ao local acompanhado da esposa, Janja Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e do ex-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT).
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Na votação do primeiro turno, em 4 de outubro, o petista terminou em segundo, com 45,16% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,03%. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.