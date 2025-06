Lula publica decreto que permite ao governo bancar translado de corpo após morte de brasileira

A- A+

Após a morte da brasileira Juliana Marins na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou o decreto que proibia o uso de recursos públicos para bancar o traslado do corpo de cidadãos mortos no exterior. As alterações foram publicadas nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.

O novo decreto estabelece que a medida, considerada como de caráter excepcional, permite que o Estado banque o traslado, desde que haja recursos orçamentários e em situações específicas.

As alterações já valem a partir desta sexta-feira. Os procedimentos para a realização do traslado ficarão a cargo do Itamaraty.





Pelo novo decreto, o Ministério das Relações Exteriores poderá permitir o traslado em quatro situações. Veja quais são:

Se a família comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas com o traslado

Se as despesas com o traslado não estiverem cobertas por seguro contratado pelo viajante, ou previstas em contrato de trabalho se o deslocamento para o exterior tiver ocorrido a serviço

Se a morte ocorrer em circunstâncias que causem comoção

Quando houver disponibilidade orçamentária e financeira nos cofres públicos.

Nascida em Niterói (RJ), Juliana Marins caiu enquanto fazia uma trilha próxima a um vulcão na Indonésia, na última sexta-feira. Seu corpo foi encontrado quarta-feira passada, por uma equipe de resgate.

De acordo com o médico-legista indonésio, Ida Bagus Putu Alit l, a autópsia da brasileira indica que ela sofreu múltiplas fraturas e lesões internas. Ele também disse que Juliana não teve hipotermia e sobreviveu 20 minutos depois do trauma.

