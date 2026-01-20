Ter, 20 de Janeiro

SECRETÁRIO ESPECIAL

Lula publica nomeação de Garibe Filho como novo secretário especial do PAC

A nomeação foi publicada nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União

Roberto Nami Garibe Filho é o novo secretário da SEPAC, vinculada à Casa Civil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o servidor público Roberto Nami Garibe Filho como novo secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A secretaria é vinculada à Casa Civil desde o início do terceiro mandato do presidente. A nomeação foi publicada nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União.

Garibe Filho assume no lugar de Maurício Muniz, que trabalhou no PAC nesta e em outras gestões petistas. Muniz também já foi ministro da Secretaria de Portos no fim do governo Dilma Rousseff, em 2016.

O novo secretário especial do PAC é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), possui mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP).
 

