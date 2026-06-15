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PRESIDENTE Lula publica vídeo de reunião com Macron na França No vídeo, é possível ver o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, enquanto Lula e Macron se cumprimentam

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou nesta segunda-feira, 15, um vídeo de sua reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta segunda em Évian-les-Bains, onde está sendo realizada a cúpula do G7.

"O Brasil retorna a este importante espaço de diálogo levando a voz do Sul Global e reafirmando seu compromisso com a paz, a defesa do multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a construção de um mundo mais justo", diz o texto que acompanha o vídeo publicado na conta do presidente brasileiro no X.

No vídeo, é possível ver o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, enquanto Lula e Macron se cumprimentam.

Merci beaucoup, Président @EmmanuelMacron, pelo convite para participar da Cúpula do G7 em Evian.



O Brasil retorna a este importante espaço de diálogo levando a voz do Sul Global e reafirmando seu compromisso com a paz, a defesa do multilateralismo, o desenvolvimento sustentável… pic.twitter.com/Ltbzms3VMx — Lula (@LulaOficial) June 15, 2026

O presidente brasileiro chegou à França nesta segunda-feira, 15, para participar, como convidado, da cúpula do G7.

Deve voltar a Brasília na madrugada de quinta-feira, 18.

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