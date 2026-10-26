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Eleições 2026 Lula quebra tabus e promete governar para todos os brasileiros Ao conquistar a reeleição, Lula alcança um quarto e inédito mandato, vira uma disputa pela primeira vez após sair atrás no primeiro turno e registrou a maior votação da história de um presidente eleito, com 64.256.232 votos

Ao conquistar a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcança um quarto e inédito mandato como presidente da República, em um resultado marcado por vários feitos na história da política brasileira. O petista se torna o primeiro presidente, desde a redemocratização, a não sair na frente no primeiro turno e garantir a vitória no segundo, derrotando o senador Flávio Bolsonaro (PL). Além disso, Lula obteve a maior votação nominal já registrada por um candidato à Presidência da República.



Com o resultado, Lula garante a continuidade de seu projeto de governo à frente do Executivo federal por mais quatro anos. Com 100% das seções apuradas, o presidente somou 64.256.232 votos válidos (51,79%) e garantiu a virada sobre Flávio Bolsonaro (PL), que teve 59.826.041 votos (48,21%).



O senador saiu na frente no primei­ro turno deste ano com 56.104.503 votos, mas somente conseguiu conquistar 3.721.538 a mais na nova etapa da corrida. Já o petista garantiu mais de 10 milhões de votos em relação à sua votação no primeiro turno (53.879.538 votos).



Lula ainda garantiu a maior votação de um presidente eleito da história. O maior resultado até então também era de Lula. Em 2022, o petista recebeu 60.345.999 votos ao ser eleito na disputa de 2º turno contra Jair Bolsonaro (PL). Neste ano, o petista ampliou a vantagem obtida contra Jair ao vencer Flávio. A diferença em 2022 foi de 2.139.645 votos, enquanto neste ano passou para 4.430.191. Em pontos percentuais, a margem cresceu de 1,8 para 3,5 pontos percentuais.

Discurso

No primeiro discurso após ser reeleito, Lula falou sobre a oposição que deverá enfrentar no Congresso Nacional, que será composto, em grande parte, por parlamentares que apoiaram Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. O petista disse que não escolheu o Congresso e declarou que governará com os parlamentares eleitos.



“Se depender de mim, esse país só tem que ser civilizado, esse país tem uma Constituição. Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito, mas ele foi eleito para governar para todos e ele foi eleito para governar com base no respeito à Constituição”, destacou.

O chefe do Executivo federal também afirmou que teve de “vencer a intromissão vinda de fora para dentro por meio de plataformas digitais” e afirmou que vai regular as big techs em seu quarto mandato.



Além disso, disse que Flávio Bolsonaro representava o “milicianismo” e declarou que o resultado “foi uma derrota do negacionismo e da mentira”.



“A cada debate, ficava constrangido. Já debati com muita gente, já participei de muitas eleições, me reúno todo ano com G20, Brics e G7, com os principais presidentes do mundo, discutindo os principais assuntos do mundo, mas nunca pensei em me deparar com um representante genuíno do milicianismo desse país”, criticou.

Comemoração

As comemorações pela vitória de Lula foram realizadas em diversas cidades pelo país. O presidente celebrou a vitória na Avenida Paulista, em São Paulo. No Recife, eleitores foram às ruas de diversos bairros, como o Recife Antigo e a Praça de Casa Forte, na Zona Norte da capital.

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