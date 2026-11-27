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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (27), ter um projeto de criação de espaços de convivência para idosos, onde possam praticar atividades físicas, se entreter com música ou outras formas de lazer, além de terem acesso a atendimento médico.

O presidente destacou que não se trata de um asilo, e sim de um lugar para onde possam ir a hora em que quiserem. A ideia seria construir locais assim com apoio das prefeituras.

“Há muito tempo eu sonho criar uma política que não é um asilo. Temos que fazer convênio com prefeituras, não é uma coisa fácil. Queremos um lugar em que uma pessoa idosa que more com a filha possa levantar e ir para esse lugar. Um lugar para ela nadar, para ela cantar, para ela brincar, o que ela quiser. Se quiser dormir, vai dormir, se precisar de médico vai ter médico.”

Lula esteve no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), no Rio de Janeiro. Lá, ele conheceu as atividades do Renascer, programa de extensão, ensino e pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) dedicado à promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa idosa.

Reconhecimento

Ele agradeceu aos idosos que saíram de casa, mesmo com saúde frágil e dificuldade de mobilidade, para votar no segundo turno. O voto dos idosos era tido como importante pela campanha de Lula (PT) para conseguir a virada sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Lula assistiu a um vídeo, que também circulou pelas redes sociais, com idosos indo votar no segundo turno mesmo em condições frágeis de saúde. O presidente afirmou que chorou como poucas vezes na vida diante das imagens.

“Confesso que poucas vezes na vida chorei o tanto que eu chorei vendo o vídeo das pessoas idosas com muita dificuldade de mobilidade, pessoas que não podiam andar, que foram até a urna de maca, que foram carregadas por netos e filhos, pessoas com alzheimer que pediram para ir votar.”

Mais cedo, também no estado do Rio de Janeiro, Lula visitou estudantes e agradeceu pela mobilização que culminou na vitória de virada nas eleições.

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