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DEBATE

Lula quer ir a debate, desde que possa confrontar modelo com Flávio Bolsonaro, diz Edinho Silva

Participação do petista dependerá do formato do encontro, marcado para quinta-feira (1º)

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Lula prepara nova encontro com PIB às vésperas do primeiro turno; jantar será em São PauloLula prepara nova encontro com PIB às vésperas do primeiro turno; jantar será em São Paulo - Foto: TV Globo/Reprodução

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só irá ao debate promovido pela TV Globo nesta semana se ele puder "confrontar o que ele defende para o Brasil com aquilo que a família Bolsonaro defende". Edinho disse que o formato do debate será essencial para definir se o petista participará ou não.

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"O presidente Lula quer muito confrontar o Flávio Bolsonaro (PL) É o que ele mais quer. Agora, ele quer um modelo de debate onde ele possa confrontar o que ele defende para o Brasil com aquilo que a família Bolsonaro defende", disse, em entrevista à rádio TMC.

Edinho afirmou que, "se for um modelo de debate onde o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias não vai acontecer, esse confronto de projetos não vai acontecer".

"O presidente Lula quer sim ir aos debates, desde que seja um debate onde ele possa confrontar o que ele pensa, o que ele defende, o modelo que ele defende para o Brasil e com aquilo que o Flávio Bolsonaro representa. Mas ele só poderá fazer isso se as regras do debate permitirem", afirmou.

O debate está marcado para quinta-feira, 1º. Foram convidados os candidatos Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

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