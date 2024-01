Lula rebate críticas sobre viagens e cita "expectativa nos países" pela "derrubada do negacionismo"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu as críticas recebidas pelo número de viagens para o exterior realizadas no primeiro ano do governo. A fala ocorreu nesta quinta-feira (25) em seu discurso na solenidade em homenagem aos 90 anos da Universidade de São Paulo (USP). O petista ainda afirmou que "não sabia que a derrubada do negacionismo" no Brasil era motivo de "tanta expectativa" na comunidade internacional.

— Sou tido como um presidente que viaja muito para o exterior. Quero dizer que nunca antes na história Brasil esteve tão respeitado no mundo como agora. Não sabia que a minha volta à presidência da República e a derrubada do negacionismo nesse país era (motivo de) tanta expectativa em todos os países do mundo — disse Lula.

Além de Lula e da primeira-dama Rosângela Silva, conhecida como Janja, sete ministros marcaram presença na cerimônia: Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), que também é vice-presidente; Fernando Haddad (Fazenda); Alexandre Padilha (Relações Institucionais); Camilo Santana (Educação); Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania); Nísia Trindade (Saúde); e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Formado em Direito pela USP, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli também esteve na solenidade. Além dele, o novo secretário de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo, participou do evento.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não compareceu. Foi a segunda vez no mês que o ex-ministro bolsonarista deixou de ir a um evento que também teria a participação de Lula. Em nota, a Secretaria de Comunicação da gestão estadual alegou que Tarcísio tem agendas marcadas na capital nesta quinta, quando também se comemora o aniversário de 470 anos da cidade. Mas reiterou a "admiração e respeito" do chefe do Executivo paulista pela instituição.



O governador foi representado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, que foi reitor da instituição entre 2018 e 2022.

Em discurso na abertura da solenidade, o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, fez uma saudação a Lula "em nome de todo o Brasil", momento em que o presidente da República foi aplaudido pela plateia. Segundo o reitor, a presença de tantas autoridades no ato "mostra o quanto o país respeita a ciência e acredita na educação como transformadora da nossa sociedade".

