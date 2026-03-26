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Eleições 2026 Lula rebate fala de Flavio Bolsonaro sobre Opala: 'Pai dele que está em desmanche' Presidente também disse que quer combater criminosos do 'andar de cima' e rebateu política de 'subir a favela e matar pobre'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu a fala do senador Flavio Bolsonaro que chamou o presidente de "Opala velho" em fevereiro. Durante um evento no Rio, o petista manteve a analogia com o carro e afirmou que Jair Bolsonaro está "em desmanche".

— Outro dia o filho do Bolsonaro disse que o Lula é um Opala velho. Eu tive um Opala 94 turbinado, se ele conhecesse não falava isso. Ele fala porque Opala é o pai dele que está em desmanche — afirmou Lula, sem mencionar literalmente o nome de Flavio.

Ainda no contexto eleitoral, Lula repetiu frases sobre disputa entre a verdade e a mentira, que ele vem adotando em seus discursos. Sem pedir votos diretamente, presidente disse que 2026 é "o ano da verdade".

Lula também destacou a PEC contra o crime organizado e afirmou que seu objetivo é capturar "bandidos do andar de cima" e mostrar quem são os verdadeiros chefes do crime organizado.

— É muito fácil subir na favela, matar os pobres e dizer que está combatendo o crime organizado. Quero ver pegar o criminoso que mora em condomínio, desses que estamos correndo atrás -- afirmou o presidente, que lembrou ter informado Donald Trump sobre bandidos brasileiros que moram em Miami. — Quando Trump começou a perseguir a Venezuela para combater o narcotráfico, eu falei que quero combater narcotráfico. É muito fácil pegar no andar de baixo, quero ver pegar no andar de cima. Nós queremos pegar no andar de cima.

Lula participou da abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói, que tem como objetivo fortalecer o diálogo com estados e municípios, ampliando o acesso a programas, serviços e investimentos públicos. Nesta quinta, foram anunciadas entregas específicas ao Rio, como12 Unidades Odontológicas do programa Brasil Sorridente, 15 kits de Equipamentos Odontológicos e 56 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Da carteira do BNDES, houve o anúncio de mais de 5 bilhões em investimentos socioambientais e de infraestrutura, incluindo adaptação climática em Maricá, parques em Niterói, e expansão do Hospital Helio Montezano de Oliveira, em Santo Antônio de Pádua.

As entregas ainda incluíram 500 computadores recondicionados pelo Programa Computadores para Inclusão, e investimentos para a União de Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio de Janeiro (Unacoop).

Em um longo discurso, de 40 minutos, Lula dedicou bastante tempo falando sobre ações de saúde, principalmente o programa Mais Especialistas, que pretende reduzir o prazo de espera para exames. O presidente também discursou sobre sua boa relação de convivência com prefeitos e governadores, independente de partidos, e destacou políticas de combate à violência contra mulher.

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