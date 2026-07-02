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Tarifaço

Lula rebate Flávio sobre tarifaço e diz que família Bolsonaro age com "entreguismo"

Presidente argumenta que não há qualquer motivo para que seja implementadas tarifas sobre produtos brasileiros

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Presidente Lula foi às redes sociais se manifestar contra o documento entregue pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao governo dos Estados Unidos Presidente Lula foi às redes sociais se manifestar contra o documento entregue pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao governo dos Estados Unidos  - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a família Bolsonaro age com entreguismo e que pretende "submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos".

O presidente foi às redes sociais se manifestar contra o documento entregue pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira em que afirma que a sobretaxa proposta sobre produtos brasileiros daria a Lula "exatamente a vitória política que ele vem buscando".

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A avaliação consta em um documento de 86 páginas apresentado junto ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), órgão responsável pela investigação comercial contra o Brasil. No texto, o Flávio Bolsonaro pede a suspensão da medida e sustenta que a adoção das tarifas produziria efeito contrário ao pretendido por Washington.

Ao rebater o documento de Flavio Bolsonaro, Lula argumenta que não há qualquer motivo para que seja implementadas tarifas sobre produtos brasileiros: "Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois."

Veja a íntegra da fala de Lula no X:

"É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano. Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia, é outro ataque ao interesse do povo brasileiro. Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa Pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros."

No documento que o senador enviou aos EUA, Flavio Bolsonaro argumenta que o governo Lula transformou o embate com os Estados Unidos em um ativo político doméstico e que novas sobretaxas apenas reforçariam essa estratégia. Para embasar a tese, cita pesquisas eleitorais e afirma que a rodada anterior de tarifas imposta pelo governo Donald Trump fortaleceu eleitoralmente o presidente brasileiro, em vez de pressionar sua gestão.

“A provocação é explicada por uma estrutura de incentivos. Pesquisas de opinião no Brasil mostram que a posição eleitoral do governo se fortaleceu justamente nos períodos em que a pressão tarifária dos Estados Unidos foi mais intensa”, argumentou.

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