resposta Lula rebate governo Trump sobre condenação de Bolsonaro em artigo no NYT: 'Não foi caça às bruxas' Presidente brasileiro escreve estar aberto a negociações com os EUA, mas diz que democracia e soberania são inegociáveis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu alegações do governo dos Estados Unidos de que a condenação de Jair Bolsonaro resultou de uma "caça às bruxas". Num artigo publicado no New York Times, neste domingo, o petista afirmou ter orgulho da "decisão histórica" do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele, "salvaguarda nossas instituições e o Estado Democrático de Direito".

Lula afirmou que o julgamento decorreu de investigações conduzidas legalmente e que desvelaram a trama golpista e planos de assassinato de autoridades da República.

"Não foi uma 'caça às bruxas'. A decisão foi resultado de procedimentos conduzidos em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, promulgada após duas décadas de luta contra uma ditadura militar. Isso ocorreu após meses de investigações que revelaram planos para assassinar a mim, ao vice-presidente e a um ministro do Supremo Tribunal Federal", escreveu Lula.



O presidente brasileiro acrescentou que as autoridades descobriram um projeto de decreto "que teria efetivamente anulado os resultados das eleições de 2022", nas quais derrotou Bolsonaro. No artigo, Lula ainda afirmou serem "falsas" as alegações do governo Trump de que o Judiciário nacional persegue e censura empresas americanas de tecnologia. Ele defendeu todas as plataformas digitais, sejam elas estrangeiras ou não, estão submetidas às leis brasileiras.

"É desonesto chamar regulamentação de censura, especialmente quando o que está em jogo é a proteção de nossas famílias contra fraudes, desinformação e discurso de ódio. A internet não pode ser uma terra de ilegalidade, onde pedófilos e abusadores têm liberdade para atacar nossas crianças e adolescentes", argumentou ele, no texto.

