Posse Presidencial Lula recebe a faixa presidencial de representantes de grupos sociais; saiba quem são Além de pessoas da sociedade civil, o presidente eleito teve ainda a presença de sua cachorra 'Resistência', adotada com sua esposa Janja

Após a posse no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu de sete representantes da sociedade civil a faixa presidencial. Em um momento histórico, o presidente eleito recebeu a faixa das mãos de uma mulher negra, que esteve representando as demais pessoas da sociedade civil brasileira. Além deles, esteve acompanhando Lula a sua cachorra ‘Resistência’.

Resistência, a cadelinha adotada por Lula enquanto esteve preso em Curitiba (PR), por 580 dias, também esteve presente na cerimônia, e subiu a rampa do Palácio do Planalto. A presença da cadela, era um desejo da esposa do presidente, Janja.

A transmissão da faixa contou com a presença de pessoas como o líder indígena Cacique Raoni; o influenciador digital de inclusão Ivan Baron; o jovem Francisco, de 10 anos, morador de Itaquera, em São Paulo; o professor Murilo; a cozinheira Jucimara Santos; da catadora Aline Souza; e do metalúrgico, Wesley Rocha.

A faixa chegou ao presidente após passar pelas mãos de todos os representantes, e lhe foi entregue pela catadora Aline Souza, de 33 anos e que trabalha desde os 14 e atualmente é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores.

Lula recebe a faixa presidencial dos representantes do povo pelo fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter ido para fora do País em viagem aos Estados Unidos, e o seu vice, Hamilton Mourão (Republicanos), terem se recusado a passar a faixa para o presidente eleito.

