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BRASIL Lula recebe advogado de Lulinha no Palácio da Alvorada Marco Aurélio de Carvalho defende Fábio Luís e é coordenador da campanha de Lula à reeleição em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que atua na defesa de seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no Palácio da Alvorada. O advogado chegou antes das 19h30 e permaneceu na residência oficial até quase 23h.

Na conversa, a situação de Lulinha e o quadro eleitoral de São Paulo foram tratados.

A informação foi divulgada inicialmente pelo g1. Além de advogado de Lulinha, Carvalho é coordenador da campanha de Lula à reeleição em São Paulo. O defensor tem relação de amizade com o presidente e frequenta o Alvorada regularmente desde o começo do atual mandato, em 2023.

Na mesma reunião no Alvorada, também estava presente o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.





Nesta quarta-feira, Lula teve agenda em Iperó, no interior de São Paulo, e depois retornou para Brasília. Realizou uma reunião com ministros no Alvorada à tarde e deveria comparecer à posse do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, mas acabou cancelando a ida ao evento.

Nesta quarta-feira, o GLOBO mostrou que Lulinha e a lobista Roberta Luchsinger utilizavam uma casa no Lago Sul, região nobre de Brasília, durante suas visitas à capital federal. O imóvel era alugado por Luchsinger, que costumava realizar reuniões discretas no local.

Nesta semana também foi revelado que diálogos interceptados pela Polícia Federal mostram que Lulinha e Roberta discutiam negócios em conjunto. Em uma das conversas, em 22 de março de 2024, a empresária diz a Lulinha: “Nosso nível tá outro. Nosso futuro é Suíça. Poucos negócio é bom (sic). Esse povo aqui tá em outra vibe”.

O filho do presidente respondeu em seguida: “Isso. Deixa eles. Trabalho para caralho e nunca dá em nada”. O conteúdo, que está em posse dos investigadores, foi revelado pelo Metrópoles e confirmado pelo Globo.

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