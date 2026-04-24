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PRESIDENTE LULA

Lula recebe alta no Hospital Sírio-Libanês, em SP, e vai para casa

De acordo com o cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente não possui restrições médicas para tocar a campanha de reeleição

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Presidente Lula recebe alta no Hospital Sírio-Libanês, em SP, e vai para casaPresidente Lula recebe alta no Hospital Sírio-Libanês, em SP, e vai para casa - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta por volta das 11h desta sexta-feira, 24, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Foram realizados dois procedimentos nesta manhã, que duraram aproximadamente uma hora.

Lula irá repousar em sua residência na capital paulista, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste. Ele não deve participar de outros compromissos em São Paulo.

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De acordo com o cardiologista Roberto Kalil Filho, o presidente não possui restrições médicas para tocar a campanha de reeleição

A orientação médica é de repouso relativo nos próximos dias, com cautela na participação em grandes eventos imediatamente após a cirurgia. Ainda assim, o médico descartou impactos na agenda política. Kalil afirmou que Lula pode eventualmente aparecer de chapéu.

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