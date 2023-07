Lula recebe chefe da Nasa para discutir cooperação espacial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta segunda-feira (24), Bill Nelson, administrador da Nasa, agência espacial americana. Acompanhado da embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, Nelson conversará com Lula sobre cooperação espacial e medidas a serem tomadas em parceria entre Brasil e EUA para conter os efeitos das mudanças climáticas no planeta.

Os dois países assumiram metas comuns a todas as nações. Uma das principais é a chamada net-zero 2050, que prevê o fim das emissões de gases de efeito estufa até 2050.

O tema também será tratado por Nelson em encontros, em Buenos Aires, com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e em Bogotá, com o mandatário colombiano Gustavo Petro.

Segundo a Embaixada dos EUA em Brasília, o administrador da Nasa quer aprofundar a cooperação bilateral em uma série de áreas relacionadas à inovação e à pesquisa, com ênfase para "Ciências da Terra".



A NASA está envolvida em diversas atividades com os países, incluindo o SERVIR Amazônia — que usa os dados da agência americana para capacitar cientistas e tomadores de decisão, em toda a região, a rastrear e entender as mudanças ambientais quase em tempo real.

O programa permite, ainda, avaliar ameaças climáticas, como desmatamento e segurança alimentar, e responder rapidamente a desastres naturais.