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BRASIL Lula recebe Cleitinho para discutir renegociação da dívida de Minas Gerais com a União Governador eleito apresentou contraproposta ao governo federal e terá nova rodada de negociações com equipe da Fazenda nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira o governador eleito de Minas Gerais, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), para discutir a renegociação da dívida de cerca de R$ 180 bilhões do estado com a União.



O encontro, em Brasília, contou com a participação dos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e da Casa Civil, Miriam Belchior, e do futuro advogado-geral de Minas Gerais, Danilo Castro.

Durante a reunião Cleitinho apresentou uma contraproposta para o pagamento da dívida dentro das regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Uma reunião técnica entre as equipes do governo mineiro e do Ministério da Fazenda foi marcada para esta sexta-feira, e novos encontros estão previstos para a próxima semana.

O principal problema enfrentado por Minas Gerais é a falta de recursos em caixa para arcar com as parcelas mensais da dívida. O objetivo da equipe do governador eleito é conseguir reduzir o saldo devedor, zerar os juros reais e estabelecer condições de pagamento compatíveis com as contas do estado. Os detalhes da proposta não foram divulgados.

Segundo interlocutores do governo federal, Lula e Durigan sinalizaram disposição para negociar, desde que sejam respeitadas as regras do Propag, sem a concessão de condições excepcionais a Minas Gerais.

Após o encontro, Cleitinho criticou a gestão do ex-governador Romeu Zema (Novo), a quem atribuiu o crescimento da dívida mineira nos últimos anos.





— O governo anterior sentou em cima de uma liminar e não programou para pagar essa dívida. Que fique claro que eu, como mineiro, quero pagar essa dívida, desde que seja uma forma que eu consiga pagar — afirmou.

Cleitinho também classificou o encontro com Lula como um gesto de "pacificação" e defendeu uma relação de cooperação com o governo federal, independentemente das divergências políticas.

— Para governar Minas Gerais eu preciso do governo federal, e o presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele ali agora, fiz o convite para ele que quantas vezes ele puder ir em Minas Gerais, ele vai ser muito bem-vindo.

O governador eleito convidou ainda Lula para participar de sua posse no Vale do Jequitinhonha, região para a qual pretende atrair novos investimentos. O petista manifestou interesse em realizar agendas na região, mas não confirmou presença na cerimônia.

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