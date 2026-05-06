Lula recebe credenciais de sete novos embaixadores
Cerimônias reservadas ocorreram no Palácio do Planalto
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira (6), as credenciais de sete novos embaixadores no Brasil. As cerimônias reservadas foram realizadas pela manhã no Palácio do Planalto.
Com isso, estão habilitados a despachar no país os representantes das seguintes nações:
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- Yasushi Noguchi, do Japão;
- Víctor Manuel Cairo Palomo, de Cuba;
- Ike Desmond Antonius, do Suriname;
- Patrick John U. Hilado, das Filipinas;
- Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, do Haiti;
- Song Se Il, da Coreia do Sul; e
- Alexandre Herculano Manjate, de Moçambique.
Tradicionalmente, os governos fazem consultas ao país no exterior sobre a indicação de um novo embaixador para atuar em seu território. Na diplomacia, a consulta é chamada de agrément, que pode ser concedido ou não.
O embaixador, então, assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.
A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais, por exemplo.