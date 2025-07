A- A+

MST Lula recebe cúpula do MST em meio à onda de invasões pelo país Movimento havia divulgado nesta semana carta com cobrança ao presidente por causa da política de reforma agrária

Em meio a uma onda de ocupações de prédios públicos pelo país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto a cúpula do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

O movimento promove mobilizações em 22 estados. Em São Paulo, a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foi ocupada. Houve ações em sedes do órgão em outros 19 estados.

Na segunda-feira, o MST divulgou uma carta à sociedade brasileira em que crítica o ritmo da reforma agrária do governo Lula.

“Após quase três anos de governo Lula, a reforma agrária continua paralisada e as famílias acampadas e assentadas se perguntam: Lula, cadê a reforma agrária?”, diz o texto.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, cumpria agenda em São Paulo e não participou da reunião de Lula com o movimento. Pelo lado do governo, estava presente, além do presidente, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

— Esta é a semana camponesa em que estamos mobilizados em 22 estados. Viemos aqui compartilhar a nossa pauta com o nosso presidente Lula — disse Ceres Hadich, da direção nacional do MST.

João Paulo Rodrigues, também da direção nacional do MST, afirmou que houve um compromisso de Lula de atender parte da pauta dos sem-terra.

— Além da agenda da reforma agrária, discutimos os outros temas que envolvem a conjuntura brasileira, em especial esse enfrentamento que o Brasil terá que fazer com os Estados Unidos no próximo período. Saímos animados da reunião com o presidente Lula. E claro com o compromisso de atender parte da pauta de reivindicação do nosso movimento.

Rodrigues ainda acrescentou que a reunião com Lula tinha um objetivo mais político. De acordo com o dirigente sem-terra, o presidente se comprometeu a disponibilizar a agenda para fazer um outro encontro na próxima semana voltado aos temas agrários com a presença de Paulo Teixeira.

