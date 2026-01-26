A- A+

agenda presidencial Lula recebe Gianni Infantino, presidente da Fifa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira, 26, às 11h, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que está no País para tratar dos preparativos para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada no Brasil em 2027. Lula também tem reuniões com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, às 15h, e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, às 16h.

