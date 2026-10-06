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Segundo Turno Lula recebe governadores do PI, da BA e do CE no Alvorada Encontros acontecem para reorganizar a campanha do petista no segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, neste momento, no Palácio da Alvorada, os governadores do Piauí, Rafael Fonteles, do Ceará, Elmano de Freitas, e da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Os três petistas foram reeleitos no primeiro turno das eleições e se tornaram peças-chave da campanha de Lula no segundo turno.

Lula não tem agenda pública divulgada para esta terça-feira (6). Pela manhã, recebeu também o presidente do PT, Edinho Silva, e os senadores Camilo Santana (PT-CE) e Jaques Wagner (PT-BA).

Os encontros do presidente acontecem para reorganizar sua campanha após a derrota no primeiro turno para o senador Flávio Bolsonaro (PL). Lula tem feito mudanças em sua equipe de campanha.

O publicitário Otávio Antunes, que trabalhou com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, deve ser incorporado à campanha, apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), assim como integrantes da campanha do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Na tarde e noite de segunda-feira (5), Lula se reuniu com uma série de aliados em um hotel na zona central de Brasília.

O objetivo foi pedir comprometimento no segundo turno da campanha e também traçar estratégias para tentar impedir a derrota para Flávio.

Os dois pontos principais definidos na reunião de segunda foram: tentar ampliar a votação no Nordeste e levar às urnas alguns dos eleitores que se abstiveram no primeiro turno - foram cerca de 21% do eleitorado.

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