presidente do brasil Lula recebe Hugo Motta e líderes do Republicanos para discutir IR e relação com Congresso Almoço ocorre após presidente do partido ter sinalizado que pode apoiar candidatura de centro-direita em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta terça-feira (19), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os líderes do Republicanos, Marcos Pereira (SP), Silvio Costa Filho (PE) e Gilberto Abramo (MG) para um almoço no Palácio do Alvorada.



O convite partiu do próprio chefe do Executivo, que pretende discutir a relação com o Congresso e o avanço da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A medida é uma promessa de campanha de Lula e o governo trabalha para que seja aprovada até setembro.

O encontro foi confirmado por interlocutores do Republicanos, que afirmaram que “convite de presidente não se recusa”. Nos bastidores, auxiliares do Planalto avaliam que o gesto faz parte de uma ofensiva de Lula para aproximar partidos do chamado centrão, em meio às incertezas sobre o alinhamento das legendas no pleito presidencial de 2026.

O movimento tem ainda um componente político imediato: garantir apoio para a votação da proposta do IR, considerada prioridade pelo governo, e que está sob relatoria do ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

A reunião acontece em um momento de distanciamento do Republicanos em relação ao Planalto. O presidente da sigla, Marcos Pereira, indicou recentemente que o partido deve adotar posição de independência em 2026 e não subir ao palanque presidencial do PT.

— Nós somos independentes e sempre fomos independentes — disse Pereira recentemente ao Globo.

Apesar do discurso, auxiliares de Lula destacam que a legenda é estratégica para a governabilidade, especialmente porque ocupa a presidência da Câmara com Hugo Motta. A presença do paraibano no almoço é vista como um aceno de conciliação e um teste de força para medir até onde vai a disposição do Republicanos em colaborar com o governo.

Nas últimas semanas, Lula já recebeu ministros e dirigentes do PSD, MDB e União Brasil, outros partidos de centro que ensaiam se afastar do Planalto, de olho no xadrez eleitoral do ano que vem. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deve participar do encontro desta terça-feira.

