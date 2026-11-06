Lula recebe mensagem do papa Leão XIV e convida pontífice a visitar o Brasil
Líder da Igreja Católica enviou bênçãos de unidade e paz ao povo brasileiro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta sexta-feira (6), uma mensagem do papa Leão XIV. De acordo com o chefe do Executivo, o pontífice enviou bênçãos de unidade e paz ao povo brasileiro.
Em publicação no perfil oficial do presidente no Instagram, Lula agradeceu a mensagem enviada pelo líder da Igreja Católica, que estava a caminho do Uruguai, e aproveitou a ocasião para convidá-lo a visitar o Brasil.
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O presidente também expressou o desejo de que as bênçãos do pontífice contribuam para a união do país.
"Que as bênçãos de Deus nos ajudem a governar para todos os brasileiros e que nossa nação siga unida rumo a um futuro de paz, esperança e justiça para todos", declarou o presidente.
Viagem pela América do Sul
O papa Leão XIV iniciou, nesta sexta-feira (6), uma viagem pela América do Sul, com duração prevista de 12 dias. O roteiro começou pelo Uruguai, segue pela Argentina e termina no Peru.
Até o momento, não há previsão de uma visita oficial ao Brasil.