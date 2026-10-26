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Congresso Lula recebe Motta e Alcolumbre no Alvorada após vitória sobre Flávio nas eleições Presidente retornou a Brasília na madrugada desta segunda-feira e permaneceu no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta segunda-feira os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Esse será o primeiro encontro presencial dos três após a confirmação da vitória do petista sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

Lula retornou a Brasília na madrugada desta segunda-feira e permaneceu no Alvorada, sem compromissos públicos anunciados até o início da tarde.

Na noite de domingo, Motta e Alcolumbre acompanharam juntos a apuração dos votos na residência oficial do presidente do Senado e telefonaram para Lula após a confirmação da vitória.

A reunião ocorre em um momento de reorganização das forças políticas após a disputa presidencial. Embora tenha conquistado mais quatro anos no Palácio do Planalto, Lula continuará dependendo de negociações com partidos de diferentes posições políticas para aprovar projetos no Legislativo.

Entre os temas que deverão mobilizar o governo estão a agenda econômica, as medidas com impacto nas contas públicas e propostas defendidas pelo petista durante a campanha, como a ampliação da tarifa zero no transporte público e o fim da escala de trabalho 6x1.

Outro elemento do cenário político é a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, prevista para fevereiro de 2027.

Motta e Alcolumbre buscam permanecer no comando das respectivas Casas e terão de construir alianças para enfrentar a disputa interna.

O resultado da eleição presidencial também influencia essas articulações, diante do interesse dos partidos em manter espaço de negociação com o Executivo.

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