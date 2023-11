A- A+

supremo Lula recebe no Palácio do Alvorada Flávio Dino, que deve ser indicado ao STF Encontro não estava previsto na agenda do presidente; na semana passada, Lula sinalizou a ministros da Corte que deveria escolher Dino para a vaga

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial. O ministro Paulo Pimenta (Secom) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, também estão na residência oficial.

A expectativa é que Dino seja indicado nesta segunda-feira para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), aberta desde 29 de setembro. Se confirmado, Dino ficará 20 anos no STF.

Dino é um dos principais nomes do governo e está cotado para o cargo desde antes de Weber se aposentar. O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, nome favorito do PT, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, próximo de senadores, também estão na corrida pelo Supremo.

Na semana passada, como mostrou o GLOBO, Lula jantou com ministros da Corte deu sinais de que deveria escolher Dino para a Suprema Corte, além do subprocurador Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Como mostrou o colunista Lauro Jardim, Lula já vinha dando sinais em conversas que Dino voltou com força ao jogo da sucessão no Supremo. Apesar dos desgastes que o ministro tem sofrido, seja na área da segurança pública, seja com as falhas do Ministério da Justiça na triagem de visitantes polêmicos, o presidente tem dado pistas que quer, por exemplo, entender melhor o tamanho de uma eventual dificuldade de Dino para ser aprovado no Senado.

