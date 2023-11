A- A+

PLANALTO Lula recebe Pacheco no Alvorada para discutir votações no Senado Encontro aconteceu após senador pedir anulação de envio de nomes indicados ao STJ

Dois dias após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pedir a suspensão do envio dos nomes aprovados pela Casa para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suspeita de fraude, ele se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (3), no Palácio do Planalto.

O encontro entre os dois já estava previsto mesmo antes da questão dos indicados ao STJ. Como o Globo mostrou, Lula decidiu entrar em campo depois de acumular derrotas no Senado, com o objetivo de evitar novos reveses.

Na reunião desta tarde, os dois discutiram pautas econômicas. Falaram também sobre a necessidade de o Congresso estar alinhado para assegurar projetos para a alavancar a economia do país, principalmente com a reforma tributária e vetos que devem ser analisados pelo parlamento, como os ao arcabouço fiscal. Pacheco se comprometeu a ajudar o governo nessas pautas, como já tinha feito ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula também passou a atuar mais diretamente na relação com o Senado, após Pacheco se queixar a lideranças petistas sobre a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffman que fez críticas públicas ao senador.

Veja também

RESGATE Gleisi critica governo de Israel por demora em liberação de brasileiros da Faixa de Gaza