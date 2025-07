A- A+

diplomacia Lula recebe presidente da Indonésia e discute segurança alimentar e Palestina Presidente negocia assinatura de acordos bilaterais e deve agradecer o chefe do estado pelo auxílio durante as buscas de Juliana Marins

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. Na pauta, está a assinatura de cinco acordos bilaterais nas áreas de defesa, vigilância sanitária, assistência mútua e educação. Também está em estudo uma possível visita de Lula à Indonésia, em outubro, para participar da cúpula da ASEAN. Após o encontro, os dois líderes almoçarão no Itamaraty.

A morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no fim de junho, será um dos temas abordados. Lula deve agradecer ao governo indonésio pela colaboração nas buscas. Segundo o Itamaraty, todo o apoio necessário foi prestado durante os resgates, e a comunicação transcorreu da melhor forma possível, apesar das condições climáticas adversas.

Esta é a primeira visita oficial desde que a Indonésia ingressou formalmente nos Brics, em janeiro deste ano. Prabowo, no entanto, já esteve no Brasil duas vezes em 2024.

Entre os temas a serem tratados estão segurança alimentar, crise climática e alternativas diplomáticas para o conflito no Oriente Médio, com atenção especial à situação na Palestina. A Indonésia, maior país muçulmano do mundo, é considerada pelo governo brasileiro um aliado importante na defesa de uma saída pacífica para a região.

O Brasil também busca o apoio da Indonésia na Cúpula de Segurança Alimentar, marcada para setembro, em Fortaleza. No campo econômico, há expectativa de avanços nas negociações para ampliar a exportação de carne bovina brasileira e abrir o mercado nacional à carne de frango indonésia.

Este é o segundo líder asiático recebido por Lula em Brasília nesta semana. Na terça-feira, o presidente se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, após a participação de ambos na cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro. Durante a visita, Brasil e Índia firmaram seis acordos nas áreas de segurança, energia, digitalização, agricultura e proteção de informações qualificadas.

