A- A+

BRASIL Lula recebe presidente do Benin em novo gesto de aproximação com a África Relação entre os dois países passa pelas áreas de agricultura, saúde, educação, infraestrutura, cultura e esporte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira (23) no Palácio do Planalto o presidente da República do Benin, Patrice Talon, em visita oficial. Lula tem feito viagens e reuniões para reaproximar a relação do Brasil com países da África.

O presidente do Benin estará acompanhado pelos ministros de Negócios Estrangeiros, Economia e Finanças, e da Agricultura, Pecuária e Pesca. A previsão é que após a reunião haja a assinatura de atos.

Os dois presidentes devem tratar sobre a relação bilateral entre os dois países, que passa pelas áreas de agricultura, saúde, educação, infraestrutura, cultura e esporte. Deve haver ainda uma discussão sobre como intensificar a parceria em áreas como, energia, turismo, comércio e investimentos.

Lula ainda deve abordar no encontro os principais pontos da presidência brasileira no G20, como o combate à fome e à pobreza e a reforma da governança global. Os dois devem ainda discutir sobre a mudança do clima e a COP30, que será realizada em Belém no próximo ano.

A visita do presidente ao Brasil ocorre poucos meses depois da reabertura da Embaixada do Benim em Brasília, em fevereiro.

Aproximação com a África

Lula já fez viagens para Angola, África do Sul, Cabo Verde e Egito desde que voltou ao Palácio do Planalto.

Neste ano, também participou da discursar como convidado da 37ª Cúpula da União Africana, formada por 55 países, e que passou a a integrar o G20 com amplo apoio brasileiro. O Brasil é o presidente rotativo do bloco.

Lula tem defendido intensamente ao longo do seu mandato a agenda de países em desenvolvimento, que passa por questões sociais e ambientais. Além disso, o presidente defende publicamente a reforma da governança global para trazer mais representatividade para esses países em espaço de poder, assim como a melhoria das suas condições de investimento.

Participar de fóruns como a União Africana é representativo, já que têm peso entre os países membros. A ideia é que a presença de Lula nessas agendas, enquanto presidente do G20, seja vista como um reforço da pauta da reforma da governança global ao aproximar na prática esses países do fórum e fazer um convite direto para a participação nas discussões em andamento.

Em seus discursos internacionais e em reuniões de alto nível, Lula tem chamado os países a participarem da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que será uma das principais medidas da presidência brasileira no G20. A ideia é que as nações, além de aderirem ao projeto, também façam contribuições para a sua construção.

Por exemplo, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, ouviu de Lula durante uma reunião privada o convite para integrar a Aliança. O tema também esteve presente em seu discurso durante a Cúpula da UA, no Caricom e na Celac.

Veja também

brasil Presidente do PSDB chama ministro de Lula de "despreparado" por ironizar Aécio Neves